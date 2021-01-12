Відома українська телеведуча Ольга Фреймут показала, як проводить сімейний відпочинок на морі

За прикладом багатьох українських зірок, вона разом з чоловіком і дітьми вирушила на зимові канікули відпочивати в теплих краях, передає Politeka.net. На своїй сторінці в "Instagram" красуня поділилася новими кадрами з Мальдівських островів.

На одному зі знімків, опублікованих в сторіз, Оля Фреймут відображена в обіймах свого чоловіка - гендиректора "Нового каналу" Володимира Локотко. Співачка вбралася в легкому білому сарафані, а голову від палючого сонця сховала під великою панамкою з квітковими візерунками, її обранець з'явився в білій футболці і дзеркальних сонцезахисних окулярах, у відображенні навіть видно, як пара робить селфі на смартфон. На задньому плані можна помітити море. Подружжя ніжно притиснулися один до одного і показали, що екзотика збуджує почуття з новою силою.

На іншому кадрі Фреймут в тому ж платтячку і з босими ногами позує на піщаній доріжці в оточенні буйної тропічної рослинності. Телеведуча вибралася покататися на велосипеді з кошиком, повісивши панамку на ручку, вона виглядає вельми щасливою і задоволеною своєю відпусткою.

Раніше Ольга Фреймут виклала в сторіз фото в приспущеному купальнику. Вона розляглася на свіжому повітрі, прикривши обличчя окулярами і капелюхом. Незважаючи на це, вона обдаровує шанувальників бездоганною посмішкою, а на задньому тлі можна помітити ліс з деревами.

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