Молода Дружина Віктора Павлика поділилася деталями стосунків з чоловіком

26-річна Катерина Репяхова розповіла про це у своєму мікроблозі в Instagram. Про це повідомляє Politeka.net.

Молода дружина Віктора Павлика охоче ділиться подробицями особистого життя, і відповідає на найрізноманітніші питання передплатників.

Дівчину запитали, чому вона звертається до чоловіка на ви.

"Тому що мені подобається називати його Віктор Франкович при третіх особах. Це наша фішка. На ви не завжди, на ти часто в сторіс говорю. Вдома називаю його малюк, любов", - відповіла Катерина.

Також Репяхова розповіла, що різниця у віці у них з Павликом 28,5 років.

При вагітна дружина 55-річного артиста зазначила, що це її абсолютно не бентежить, і вона впевнена, що у її дитини буде люблячий і турботливий батько.

54-річний співак Віктор Павлік і його 25-річна концертний директор Катерина Репяхова одружилася 29 травня 2020 року.

У артиста вже було два сини і дочка від попередніх шлюбів. У серпні 2020 року 21-річний син артиста Павло помер від раку, незважаючи на всі зусилля врятувати життя хлопця не вдалося.

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