Актриса і зірка "Квартал 95" Ірина Сопонару приміряла стильний костюм з еко-шкіри і порадувала новим образом

Популярна учасниця "жіночого кварталу" звикла ділитися з шанувальниками яскравими образами і показувати, як виглядає в модних нарядах. Дівчина часто одягає трендові сукні і влаштовує фотосесії в нових локаціях.

Цього разу Сопонару блищала в шкіряному костюмі без рукавів, а також з розпущеним волоссям і легким нюдовим макіяжем. Зірка змогла підкреслити ідеальну світлу шкіру і ніжність образу завдяки правильно підібраному кольору одягу.

"Ось цей потрясний костюм, з еко шкіри, з'явився у мене в гардеробі. Вже не дочекаюся надіти його і прикидатися Вікторією Бекхем🤪 спасибі величезне, моя талановита @dress_kolosova", - написала Ірина.

Шанувальники відразу підтримали зірку:

"Бомбезна🔥; дуже красиво. Ідеальна дівчина і дуже красива; Красуня, вогонь. Підпалюй гніт... 🧨 ; Красуня; Який прекрасний погляд ❤️; гармата)🖤; красуня 🔥; Не важливо який костюм, важливо хто в ньому!!!)); Красива🙂; ти дуже красива❤; Хороший костюм😍; цікаве питання виникло в голові , а як правильно, одяг повинен фарбувати жінку або жінка одяг ?); Яка Бекхем???, Іра, ви краще. Ви жива і справжня🌹 👌».

Раніше ми розповідали, що Ірина Сопонару засвітила свої худенькі ноги в екстремальній сукні.На сторінці артистки з'явилося фото, на якому вона позує на сцені в короткій сукні з мікрофоном в руках.

"З таким задумливим обличчям, я намагаюся повідомити Вам, що сьогодні о 20.20 на "1+1 новітній "Жіночий Квартал", - написала вона.

На опублікованому фото можна роздвитися довгі і стрункі ноги Сопонару. Користувачі соцмережі оцінили новий образ актриси і засипали її компліментами.

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