Відомий фітнес-тренер Катерина Усманова показала кращу вправу для сідниць

На кадрах зірка позувала в штанях, топі і кросівках. Усманова лежала на килимку для занять і показувала сідничний місток. Катерина зайняла позу і зробила вправу, демонструючи своє ідеальне тіло. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Улюблена вправа фітоняшек

Дивіться незвичайний варіант сідничного містка зі зміщенням тяжкості в відео вище

І повторюйте за Катею", - написано під публікацією.

Фанати поставили понад 23 тисячі лайків і написали коментарі:

"Сьогодні додам в тренування"," Катерина як завжди чудова", "як я сумувала за вашими тренуваннями", "Бомба", " навіщо на носок ногу ставити? Щоб додати ще на ікри?", "Ох, я звичайний то насилу роблю)", " а скільки повторів робити? Або скільки хвилин?", "сідничний місток з опорою на стілець", "Ого, прикольно!".

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Для нової пікантної фотосесії Катерина Усманова вбралася в крихітний купальник чорного кольору, який практично не закриває її спортивне тіло. На знімках красуня заходить у воду, і озирається через плече з млосним поглядом.

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