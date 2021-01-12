Балерина і суддя "Танців з зірками" Катерина Кухар розповіла, за яким принципом вона судила артистів і українських зірок на паркеті

Гучне визнання вона зробила в інтерв'ю Маші Єфросиніній.

Так, ведуча шоу поцікавилася, як за чотири сезони шоу "Танці з зірками" вона знаходила спільну мову з людьми в нерівних ситуаціях.

"Не менш каторжна праця-вміти знаходити інтонацію з людьми в нерівних ситуаціях. Я про твої взаємини (з зірками - ред.)... Це багато відомих людей в нашій країні, у яких свої фанати", - почала Маша Єфросиніна.

За словами Кухар, спілкування з зірками-емоційне навантаження, та з багатьма учасниками вона була знайома до "Танців з зірками".

"Людина ж розуміє, на що підписується, коли погоджується на проект... З багатьма зірками, які брали участь, я була знайома задовго до танців. Це і складність, і якийсь плюс... Коли я сідаю за суддівський стіл - я дивлюся об'єктивно на те, що людина зробила в проекті, наскільки вона прогресивно виросла, наскільки добре вона відпрацювала, і як вона зібралась і як вона емоційно станцювала", - додала суддя шоу "Танці з зірками".

Раніше Катерина Кухар відверто заговорила про ворогів після шоу "Танці з зірками".

За словами, у неї, як у будь-якої людини, є симпатія і антипатія, але суворих ворогів немає.

Вона зізналася, що коли вона сідає за суддівський стіл, то намагається об'єктивно дивитися, що саме артист показав на паркеті і як він працював протягом останнього тижня.

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