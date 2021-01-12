Російська співачка, легенда радянського шоу-бізнесу Алла Пугачова вразила зовнішністю без зайвого макіяжу зовнішністю

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок зірки в Instagram з'явилося фото, яке викликало бурхливу реакцію.

Пугачова зображена крупним планом. Видно, що її обличчя прктіческі не нафарбовано, тільки губи підведені. Волосся Примадонни пишно укладені дрібними завитками. Ймовірно, саме такою її бачать її домашні.

Користувачі Мережі захоплюються тим, як виглядає 71-річна артистка.

"Сама обожнювана", "все одно класна", «Хороша», «Прекрасно, свіжо, по-морському», "обожнюю вас будь-яку😍", "з макіяжем ми всі красуні! Звичайна жінка, на свій вік і виглядає", "класна...всім би нам так виглядати...", "Посмішка прикрашає! Давайте частіше посміхатися!", "Розумничка🔥 обожнюю вас. Королева", "найкрасивіша", "шкіра взагалі супер", "навіть без мейкапу красива Алла", - пишуть в коментарях.

Однак не всі поділяють таку думку.

"Перуку і шар крему на обличчі. Роль Яги їй підійде. Давайте говорити правду, а не лестити", " жах жахливий! Навіщо?", "Навіщо такі фото показує", - зазначили користувачі Мережі.

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