Українці в мережі обурилися зростанням тарифів на комунальні послуги

Як передає Politeka.net, про суму у своїй платіжці розповіла киянка Олена Підгірна у Facebook.



"Прийшли рахунки за комуналку в міській квартирі. Що вам розповісти про Сахалін? 3300 тільки опалення. 700-квартплата. А люди ще користуються електрикою і водою. Цікаво, як скоро до виборців дійде вся глибина пи**я?",- не підбираючи слів повідомила Олена.

У коментарях під постом українці також висловили своє обурення вартістю комуналки, а деякі уточнили, що це платіжки лише за грудень.