Українці в мережі обурилися зростанням тарифів на комунальні послуги
Як передає Politeka.net, про суму у своїй платіжці розповіла киянка Олена Підгірна у Facebook.
"Прийшли рахунки за комуналку в міській квартирі. Що вам розповісти про Сахалін? 3300 тільки опалення. 700-квартплата. А люди ще користуються електрикою і водою. Цікаво, як скоро до виборців дійде вся глибина пи**я?",- не підбираючи слів повідомила Олена.
У коментарях під постом українці також висловили своє обурення вартістю комуналки, а деякі уточнили, що це платіжки лише за грудень.
"Так це ще за грудень. Що буде в січні", "вони людей заженуть в борги, а потім почнуть забирати і конфісковувати їх майно", "Це рахунок за грудень, а в січні, ще більше зашквар!", "Так це ж ще за старими тарифами, за новими в наступному місяці, ну я так прикинула, мені три пенсії ще треба", "Ви ж хотіли в Європу, а тепер плачете? Не знали, що "шлях до Європи" буде встелений трупами українців?", "Але підвищення основне буде з січня", - писали українці в мережі.
Нагадаємо, нові тарифи на газ розорять українців, кого змусять платити на 40% більше.
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