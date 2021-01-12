Українці продовжують скаржитися на сервіс ПриватБанку та розповідають про проблеми з отриманням банківских карт

Так, на тематичному порталі Мінфін з'явилася нова скарга.

ПриватБанк, банкомат, термінал

За словами чоловіка, він звернувся до держбанку, щоб отримати картку для виплати грошей (зарплати), але почув відмову без будь-яких пояснень.

У ПриватБанку навіть сказали, що у чоловіка немає ніякої можливості оскаржити це рішення банку.

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"Добрий день! Звернувся до відділення Приват Банку щоб отримати карту для виплати заробітної плати. На що я отримав відмову без будь яких пояснень. Кредитів в жодному банку не брав, ніяких правових порушень не маю. В минулому був клієнтом вашого банку. На мою відповідь як відновити обслуговування чи де я можу це оскаржити рішення, сказали ніяк. Як я можу вирішити це питання? Чекаю на зворотній зв’язок", - зазначив чоловік у своїй скарзі.

Варто зазначити, що співробітник державного банку оперативно відреагував на негативний відгук.

"Добрий день! Звернулись в особистому повідомленні, щоб уточнити деталі", - написав співробітник ПриватБанку у коментарях під новою скаргою.

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