Українці продовжують скаржитися на сервіс ПриватБанку та розповідають про проблеми з отриманням банківских карт

Так, на тематичному порталі Мінфін з'явилася нова скарга.

За словами чоловіка, він звернувся до держбанку, щоб отримати картку для виплати грошей (зарплати), але почув відмову без будь-яких пояснень.

У ПриватБанку навіть сказали, що у чоловіка немає ніякої можливості оскаржити це рішення банку.

"Добрий день! Звернувся до відділення Приват Банку щоб отримати карту для виплати заробітної плати. На що я отримав відмову без будь яких пояснень. Кредитів в жодному банку не брав, ніяких правових порушень не маю. В минулому був клієнтом вашого банку. На мою відповідь як відновити обслуговування чи де я можу це оскаржити рішення, сказали ніяк. Як я можу вирішити це питання? Чекаю на зворотній зв’язок", - зазначив чоловік у своїй скарзі.

Варто зазначити, що співробітник державного банку оперативно відреагував на негативний відгук.

"Добрий день! Звернулись в особистому повідомленні, щоб уточнити деталі", - написав співробітник ПриватБанку у коментарях під новою скаргою.

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