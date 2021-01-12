Новий штам вірусу, який мутував, вже циркулює у Львові

Медики вже дали йому назву-B 1.1. Відомо, що він родом також, як і найперший штам – з Китаю.

Про це розповіла головний епідеміолог Львівської області Наталія Тимко на брифінгу 12 січня, повідомляє "Суспільне".

За словами фахівця, у Львівській області вже був зафіксований мутуючий штам COVID-19, тобто невимовна небезпека вже тут. У лабораторному центрі області немає можливості визначити вид або штам захворювання і всі позитивні результати відправляють в Центр громадського здоров'я, щоб встановити тип вірусу.

На даний момент вже відомо про п'ять штамів коронавірусу, які циркулюють по території України. Епідеміолог зазначає, що далеко не всі пацієнти з симптомами захворювання звертаються до лікарів, особливо в період свят.

Нагадаємо, що станом на вівторок, 12 січня, коронавірусом в Україні та світі заразилося понад 91,3 млн осіб. За минулий день виявлено 578 421 нових інфікованих. Усього від хвороби померло понад 1,95 млн пацієнтів.

Водночас одужало – 65 млн. Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в США – 214 тис., Британії – 46 тис. і Бразилії – 28 тис.

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