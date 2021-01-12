Молода Дружина Віктора Павлика показала вагітний животик

26-річна Катерина Репяхова, яка нещодавно зізналася, що чекає дитину, поділилася фотографією у своєму мікроблозі в Instagram. Про це повідомляє Politeka.net.

55-річний Віктор Павлик зі своєю дружиною зараз відпочивають у спа-готелі в Яремче Івано-Франківської області.

Практично весь час вони проводять разом, але сьогодні вранці артист вирішив покататися на лижах, а його дружина залишилася в готелі.

Репяхова провела час у басейні. При цьому Дружина Віктора Павлика вперше показала свій вагітний живіт. Вона позувала в красивому чорному купальнику з тонкими ремінцями.

Раніше дівчина зізнавалася, що термін її вагітності вже більше трьох місяців.

Також вона розповіла, що спочатку дуже страждала від токсикозу.

"Перші місяці було дуже важко, була повна апатія. Все було, і блювота і нудота, особливо таке загальне нездужання. Взагалі не бажання вставати, небажання щось робити", - поділилася Катерина.

Катерина зазначила, що їх відпочинок добігає кінця.

"Скоро приїде мій чоловік. Пообідаємо і куди-небуть з ним ще поїдемо. А завтра вже потихеньку додому", - розповіла дівчина.

Також вона показала чоловіка, який вже встиг накататися і повернутися в готель.

"Лижник мій", - Ласкаво каже вона.

Нагадаємо, вагітна дружина Віктора Павлика засвітила принади у відвертому купальнику і не стрималася: "Ми дізналися, хто у нас...".

Як повідомляла Politeka, Молода дружина Віктора Павліка оголосила про вагітність і засвітила живіт, кадри: «навіть виглядає по-особливому».

Також Politeka писала, що Молода дружина Віктора Павлика в ліжку зізналася про особисте: "Давно потрібно звикнути, але...".