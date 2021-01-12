Хто з українців у зоні ризику

Українцям пояснили, хто після 1 січня 2021 року може залишитися без пенсій

Як відомо, після Нового року в Україні запрацював новий механізм верифікації одержувачів виплат від держави.

І ці зміни також торкнуться виплати пенсій, пише Главком.

Згідно із законодавством, позбавити пенсій можуть навіть тих, кому вже призначені виплати від держави. Це стосується тих, кому помилково "виписали" пенсії.

Пенсію можуть забрати з наступних причин:

якщо є помилка в ПІБ;

якщо виплати призначені за фальшивими документами;

якщо якийсь час жили за кордоном;

якщо не отримували виплату протягом 6 місяців;

якщо ви переселенець і змінили місце проживання.

"Пенсія припиняється на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України", - йдеться в законі про обов'язкове пенсійне страхування.

Раніше ми розповідали про нове правило виходу на пенсію.

Згідно із законодавством, якщо українці працюють десь за сумісництвом, то в спецстаж буде зараховуватися тільки робота за фахом на основному місці.

Що стосується призначення виплат за вислугою років, то цю пенсію виплачують у разі звільнення з роботи, що дає право на цей вид допомоги.

Нагадаємо, що Вимоги до пенсій в Україні зросли, озвучені нові зміни

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