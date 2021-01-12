Незабаром українці зможуть менше платити за газ за тарифами для населення, в Кабміні вже готують відповідне рішення

Як передає Politeka.net, про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на своєму офіційному Телеграм-каналі. За його словами, глава Міненерго Юрій Вітренко і керівник НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв зустрілися з депутатами зі "Слуги народу" і обговорили проекти зниження цін на "блакитне паливо" і його доставку.

"Представили два плани, обидва з яких призведуть до зниження платіжок для людей", - пише глава Кабміну. - "Це дозволить якнайшвидше прийняти низку управлінських рішень, які сприятимуть встановленню справедливих цін на газ".

Перший підхід передбачає формування тарифів за такою формулою: ціна на хабах в Європі мінус транспортування газу в Україну. Пропонують також обмежити маржу для постачальників. Згідно з другим планом, українські компанії, які постачають газ, можуть зобов'язати працювати за річним тарифом, яким користується "Нафтогаз". Пропонують також збільшити конкуренцію, щоб підприємства були змушені знижувати ціни для залучення клієнтів.

"За результатами наради з відповідальними відомствами сформований механізм, який дозволить знизити ціну на транспортування газу. НКРЕКП терміново починає ретельну перевірку всіх газопостачальників, які на сьогодні мають найвищі тарифи на цю послугу", - додав прем'єр у повідомленні.

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