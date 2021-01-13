Українська співачка і детектив шоу "Маска" Оля Полякова заінтригувала пікантним виглядом і обіцянкою на пляжі

Як повідомляє Politeka.net, красуня розмістила на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" свіжі знімки свого розкішного відпочинку на Мальдівах. Дівчина вийшла прогулятися по піску в обтягуючому чорному купальнику, поверх якого недбало накинула халат. Верхня частина вбрання сповзла на плече через погано зав'язаний ремінець і відкрила спокусливий вигляд на бюст і талію артистки.

На першому знімку Оля Полякова прийняла розкуту позу, виставивши вперед одну ногу, і демонстративно поправила волосся. На іншому ж кадрі зірка зняла гумку, розпустила волосся і закрила очі від насолоди на курорті.

"Ну поки в халаті! Роздягатися буду повільно!!!😹 1 або 2?))) ",- поцікавилася Полякова в описі під фото.

Багато користувачів мережі прийшли в захват від пляжної фотосесії виконавиці і залишили їй приємні коментарі:

"Давайте відразу голяка)))☺❤️"; "офігенна завжди і скрізь! 💣💣💣"; "І 1, і 2 🔥🔥🔥 гарного відпочинку ❤️❤️❤️"; "Обожнюю 😂😍😍😍"; "Олю,ви на двох супер🔥🔥🔥"; "Люблю щасливі посмішки"; "Краса на тлі, краса 😍👏🔥"; "Ох і хороша, дівчисько 😍😍"; "Одна краще іншої"; "Шикардос"; "Яка ви красива 😍"; "Добре, ми почекаємо трохи 😅"; "я спочатку подумала що це Маша 🔥🔥🔥"; "Ех, хороша! І фігура і душа"; "перше. Ти там дуже щира 👍2; "1 звичайно, менше схожа на себе"; "обидві фотографії шикарні!! Хоч зараз на обкладинку якогось модного журналу!!!"; "Наша улюблена дівчинка, та саме дівчинка))) Твоя посмішка осяває і зігріває, твоя харизма дає цілющу силу, твій відкритий характер показує твою найдобрішу душу, твоє серце повно любові!".

Нагадаємо, що Оля Полякова без білизни, в короні і не тільки показала фігуру в найпікантніших образах: відео зводить з розуму.

Як повідомляла Politeka, Оля Полякова в кокетливому халатику оголосила, що залишає Україну, розкривши деталі: «дуже хочу...».

Також Politeka писала, що мокра Оля Полякова попустувала на вулиці в одному купальнику, спекотні кадри:"з такою не замерзнеш".