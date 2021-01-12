Популярна співачка Тіна Кароль у червоній сукні захопила мережу стильним чином

Відома артистка звикла привертати увагу до себе трендовими образами і пікантними нарядами з глибокими декольте. Кожна поява Тіни Кароль на шоу викликає бурхливий захват у шанувальників, адже вона свої образи не повторює і майстерно вибирає класичні сукні.

Одне з фото обговорили на фан-сторінці зірки її шанувальники. На представленому кадрі Тіна позувала в червоній сукні досить простого дизайну і без будь-яких принтів і прикрас. Родзинкою в її цибулі стала лише знаменита червона помада, яка дивно добре їй йде.

Зазначимо, Тіна Кароль стежить за своїм здоров'ям. Зірка стверджує, що кожній дівчині потрібно пити багато води, адже це запорука вічної краси, а також відмовитися від шкідливих звичок. Одне з найголовніших б'юті-правил Тіни Кароль: давати шкірі перепочинок після важкого сценічного гриму. Тому не дивно, що на сцені співачка завжди сяє.

"Сильна ⚡️; Міс Україна❤; красива чарівна сексуальна💗 💗; шикарнаяяяяя; Невимовна; красуня💥; Королева🔥 😍 💔; Червона троянда; карколомна, Приголомшлива❤️; княгиня ♥️🌹; богиня❤️; ніжна😘».

У той же час вдома або на відпочинку, а також поза роботою співачка намагається не наносити макіяж, щоб не псувати шкіру. Зірка не тільки уникає уваги, але і в повсякденних справах не показує особистих кадрів. Як виняток Тіна періодично демонструє підготовку до концертів або ж кадри з роботи в студії.

Як видно на невеликому ролику, цього разу Кароль засвітилася в незвичайному втомленому вигляді, який спантеличив шанувальників. На їхню думку, співачка виглядала без макіяжу не так, як зазвичай, а занадто знеможеною і навіть депресивною.

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