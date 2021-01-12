Популярна українська актриса, зірка "Дизель шоу" Яна Глущенко підкорила святковим образом в ефектній сукні

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок артистки в Instagram з'явилося фото, на якому Яна постала у всій красі. Вона позувала у вечірній сукні з неймовірно відвертим декольте.

Яна вибрала чорну сукню з V-подібним вирізом. Наряд був прикрашений сріблястою вишивкою. Декольте було настільки глибоким, що пишний бюст Глущенко так і норовив вибратися назовні. Яні довелося скласти руки і підтримувати своє багатство руками, щоб ненароком не впустити своїх «подружок». Тендітні плечі і чарівна посмішка нікого не залишили байдужими.

На руках у актриси красувалися прозорі рукавички, які додали образу шарму. Яскравий макіяж і гарна зачіска зробили з Глущенко справжню фатальну жінку.

"Красуня", - підписали фото автори аккаунта.

Як відомо, Яні Глущенко 34 роки. У "Дизель шоу" вона грає з 2015 року. До проекту вона встигла засвітитися в декількох реаліті-шоу і серіалах.

У 2017 році Яна вийшла заміж за продюсера і концертного директора «Дизель Студіо» Олега Збаращука, якому народила сина Тамерлана.

Нагадаємо, що красуні з "Дизель Шоу" помірялися розкішшю в пікантних сукнях, кадри протистояння:"заводна і весела...".

Як повідомляла Politeka, Глущенко ошелешила розповіддю про витівку чоловіка, плани різко змінилися: "поїхали здавати ПЛР тест".

Також Politeka писала, що Яна Глущенко, захлинаючись сльозами, вразила одкровенням:"є такі люди, які...".