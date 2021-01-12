Популярна модель бренду Victoria's Secret Жизель Олівейра похвалилася ідеальною фігурою у відвертій чорній сукні

27-річна бразильська красуня встигла завоювати серця шанувальників по всьому світу завдяки своїй зовнішності, що запам'ятовується і, звичайно, любові до найбільш спокусливим образам. Як пише Politeka.net, Жизель поділилася новими фото на своїй сторінці в Instagram.

Так, на фото Олівейра позує в компанії іншої красуні-моделі Бруни Ліріо. Дівчата демонструють спокусливі міні-сукні. Наряди в обтяжку дозволяють моделям похвалитися ідеальними формами у всій красі, а великий виріз на спині сукні робить її ще більш пікантною.

Подружка Жизель позує в білій сукні, а сама Олівейра – в чорному. Красуні млосно вигинаються на фото, притискаючись один до одного тілами. У таких образах вони виглядають по-справжньому "вибухонебезпечно".

Шанувальники моделей прийшли в захват від їх образів і всього за годину знімки зібрали понад 11 тисяч лайків.

Раніше ми писали, що Олівейра поділилася свіжим образом.

На фото Жизель позувала в рожевому бікіні, яке переважно складалося з ниточок. Красуня додала крапельку спокуси образу, задерши ніжку і потягнувши за трусики вгору. Волосся у Олівейри були зібрані в вузол, а стояла дівчина біля стіни, радуючи ефектними "булочками", які залишилися зовсім не прикриті.

Нагадаємо, брюнетка з Victoria's Secret в стрінгах потрусила міцним "горішком", позбавивши дару мови: "Королева Жизель".

Як повідомляла Politeka, бразильська гордість Victoria's Secret розохотила фантазію, показавши пристрасть в мікро-бікіні: "Справжній ангел".

Також Politeka писала, що брюнетка з Victoria's Secret полонила виглядом, потягнувши за ниточки бікіні: "Малятко Жизель...".