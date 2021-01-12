Голова Міністерства охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що після 24 січня локдаун в країні повинен бути продовжений
З відповідною заявою міністр виступив в ефірі 24 канали, підкресливши, що для продовження жорстких карантинних норм існує підстави. Степанов також додав, що такої позиції дотримуються і епідеміологи.
"Я наполягаю на цьому. Я, мої радники, провідні епідеміологи нашої країни (наполягаємо - ред.) на продовженні цього карантину", - заявив міністр.
Він пояснив, що його позиція підкріплюється відразу декількома доводами. В першу чергу Степанова турбують новорічні свята, під час яких українці брали участь у масових гуляннях і їздили до родичів. За словами міністра, найближчим часом це може спричинити за собою збільшення числа заражених китайським вірусом.
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Крім того, міністр нагадав і про сезонне зростання числа хворих на грип, який зазвичай починається якраз в січні.
"Дуже важливо на цьому піку хвороби збити", - підкреслив Степанов.
Як відомо, 8 січня в Україні стартував жорсткий локдаун, який повинен тривати до 25 січня.
Раніше повідомлялося, що в Києві дозволили роботу атракціонів і ковзанок.
Заступник мера Володимир Бондаренко уточнив, що робота таких видів розваг на свіжому повітрі мінімізує ризик зараження, проте все-таки варто дотримуватися протиепідемічних заходів.
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