Голова Міністерства охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що після 24 січня локдаун в країні повинен бути продовжений

З відповідною заявою міністр виступив в ефірі 24 канали, підкресливши, що для продовження жорстких карантинних норм існує підстави. Степанов також додав, що такої позиції дотримуються і епідеміологи.

"Я наполягаю на цьому. Я, мої радники, провідні епідеміологи нашої країни (наполягаємо - ред.) на продовженні цього карантину", - заявив міністр.

Він пояснив, що його позиція підкріплюється відразу декількома доводами. В першу чергу Степанова турбують новорічні свята, під час яких українці брали участь у масових гуляннях і їздили до родичів. За словами міністра, найближчим часом це може спричинити за собою збільшення числа заражених китайським вірусом.

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Крім того, міністр нагадав і про сезонне зростання числа хворих на грип, який зазвичай починається якраз в січні.

"Дуже важливо на цьому піку хвороби збити", - підкреслив Степанов.

Як відомо, 8 січня в Україні стартував жорсткий локдаун, який повинен тривати до 25 січня.

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Раніше повідомлялося, що в Києві дозволили роботу атракціонів і ковзанок.

Заступник мера Володимир Бондаренко уточнив, що робота таких видів розваг на свіжому повітрі мінімізує ризик зараження, проте все-таки варто дотримуватися протиепідемічних заходів.

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