Українська співачка Настя Каменських, яка зараз відпочиває за кордоном, показала, як кайфує у відпустці

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала відео, на якому запалила на повну. Настя була одягнена в купальник, поверх якого вона накинула прозоре міні-плаття або туніку. Волосся променистої красуні було розпущене, а макіяж на обличчі був відсутній.

Настя виляла і крутила стегнами, спокушаючи оператора, яким був Потап. Саме з чоловіком зірка вирушила в теплі краї. В кінці відео Настя грайливо показала язик на камеру.

"Сьогоднішній настрій: Хаааа Уоо Ууууу», - підписала відео красуня.

У коментарях улюблениці публіки залишили масу приємних слів і відгуків.

"Гарного відпочинку і сонячної погоди", «Позитивчик», «Нереально красива», «фігурка бомба», «красуня в стрінгах», «така мила», «ніколи не говорив це нікому, але Настя прям незвичайна дівчина. Шикарна посмішка, розумний погляд і вражаюча жіночність) найчарівніша і найкрасивіша дівчина в світі. І до того ж дуже розумна. Вражаюча особистість», "Тепло у вас там", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Настя Каменських довгий час приховували свої стосунки. Однак після весілля парочка не приховує справжніх теплих почуттів і любові.

Нагадаємо, що Каменських в крихітному бікіні ощасливила Потапа:"Лешенька, Доброго ранку, зайчик".

Як повідомляла Politeka, засмагла Каменських в рваних міні-шортах блиснула результатами схуднення на 20 кг: «пощастило Потапу».

Також Politeka писала, що Каменських забула про сором, влаштувавши трясіння "булочками" в непристойно коротких шортах: "Ну немає слів, лялька!".