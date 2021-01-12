Українська співачка Настя Каменських, яка зараз відпочиває за кордоном, показала, як кайфує у відпустці
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала відео, на якому запалила на повну. Настя була одягнена в купальник, поверх якого вона накинула прозоре міні-плаття або туніку. Волосся променистої красуні було розпущене, а макіяж на обличчі був відсутній.
Настя виляла і крутила стегнами, спокушаючи оператора, яким був Потап. Саме з чоловіком зірка вирушила в теплі краї. В кінці відео Настя грайливо показала язик на камеру.
"Сьогоднішній настрій: Хаааа Уоо Ууууу», - підписала відео красуня.
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У коментарях улюблениці публіки залишили масу приємних слів і відгуків.
"Гарного відпочинку і сонячної погоди", «Позитивчик», «Нереально красива», «фігурка бомба», «красуня в стрінгах», «така мила», «ніколи не говорив це нікому, але Настя прям незвичайна дівчина. Шикарна посмішка, розумний погляд і вражаюча жіночність) найчарівніша і найкрасивіша дівчина в світі. І до того ж дуже розумна. Вражаюча особистість», "Тепло у вас там", - пишуть користувачі Мережі.
Як відомо, Настя Каменських довгий час приховували свої стосунки. Однак після весілля парочка не приховує справжніх теплих почуттів і любові.
Нагадаємо, що Каменських в крихітному бікіні ощасливила Потапа:"Лешенька, Доброго ранку, зайчик".
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