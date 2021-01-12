Відома українська модель, володарка 15-го розміру грудей, Міла Кузнєцова позбавила сну своїх шанувальників

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото, на якому показала своє головне багатство у всій красі. Міла зірвала з себе майку, виставивши напоказ самий сік. Її неосяжний бюст в чорному шкіряному ліфчику так і норовив опинитися на волі.

Красуня позувала в обтягуючих лосинах і рожевій маєчці, яка виявилася зайвою. На фото головне достоїнство красуні змогли розгледіти всі.

У коментарях Мілі залишили масу компліментів. Не обійшлося і без критики. Багато людей відзначили, що не зможуть заснути після таких фотографій.

"Уу балони", «виглядає здорово, Міла», «хотілося б потрапити в аварію, щоб ці подушки врятували мене скоріше», «рідкісна красуня Міла», «завжди приємно бачити твої фотографії, але сьогодні це особлива подія, від цього у мене тріпоче серце», «очі опустила, напевно стесняшка!))", "Я люблю тебе, Міла", «Кошмар", "навіщо їх постійно вивалювати так?» ,- пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Міла Кузнєцова є українкою з найбільшими натуральними грудьми. Вона навіть встановила офіційний рекорд.

Нагадаємо, що Міла Кузнєцова вивалила "підсмажений" бюст, спантеличивши хитрим поглядом:"ідеал жіночої краси".

Як повідомляла Politeka, Міла Кузнєцова влаштувала "жарку" прогуляночку в топі з непристойним декольте: "Боже, як люблю...".

Також Politeka писала, що Міла Кузнєцова вивалила "підсмажені" форми, ефектно продефілювавши:"перегрілися...".