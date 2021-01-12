На таке не кожен піде

Співачка Наташа Корольова показала, в якому будинку їй довелося жити під час подорожі в Африку, а також поділилася подробицями про побут далеко від цивілізації

Як відомо, після гучного скандалу зі зрадою Тарзана стриптизер і його дружина вирушили в Африку, де взяли участь у зйомках нового проекту «Плем'я». Для цього шоу вони оселилися прямо в джунглях з племенем аборигенів, де їм належало вивчити місцевий побут і звичаї.

У своїх сторіз Корольова вирішила показати докладніше, в яких умовах вони з чоловіком жили. Зокрема, вона продемонструвала їхній будинок посеред джунглів. Крихітна будівля, схожа на сарай, стала притулком пари на весь час проекту.

"Ми жили в цьому будиночку! Навіть звикли, сумно було їхати!",- зізналася Королева.

Її шанувальників також хвилювало питання їх з артистом щоденних потреб. Так, людей цікавило, де в племені була вбиральня.

"Є спеціально обгороджена територія, ти туди заходиш і вішаєш на паркан хустку, значить зайнято! Територію прибирають кожен день! Все дуже чисто!", - розповіла Корольова.

Співачка також зізналася, що плем'я, з яким вони жили, виявилося дуже доброзичливим і ставилося до неї добре.

"Вони Гостинні! Прийняли добре!",- згадує зірка.

Відзначимо, що на деяких кадрах з подорожі Корольова демонструє задоволеного чоловіка, якого не так давно викрили в зрадах.

Нагадаємо, Наташа Корольова розридалася в обіймах Тарзана після скандалу зі зрадами: "стільки болю і ганьби приніс...".

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