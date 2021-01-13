Відома співачка Наташа Корольова після повернення з Африки відверто розповіла про найстрашніше, що їй довелося пережити в джунглях
Як повідомляє Politeka.net, у своїх сторіз зірка розповіла про лякаючий досвід, з яким вона зіткнулася під час зйомок у новому проекті «Плем'я».
Зокрема, співачка розповіла, що виживаючи серед африканського племені, розташованого далеко від цивілізації, їм доводилося повністю самостійно забезпечувати свій побут. У тому числі, це стосувалося готування.
Так, на кадрах зі зйомок можна було побачити, як Корольова особисто вбиває курку перед приготуванням. Зірка зізналася, що їй це далося дуже важко, адже в звичайному житті вона подібним не займається.
"Складно і шкода", - відповіла співачка на питання шанувальників про те, як вона пережила вбивство птиці.
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Артистка також зізналася, що за час проекту натерпілася страху. Справа в тому, що жили вони прямо посеред дикої природи, а це означало, що їм доводилося стикатися з місцевими комахами.
"Комах боялися? Змій?",- поцікавилися у артистки шанувальники.
"Дуже! Особливо вночі!",- зізналася Королева.
Як відомо, після гучного скандалу зі зрадою Тарзана стриптизер і його дружина вирушили в Африку, де взяли участь у зйомках нового проекту «Плем'я». Для цього шоу вони оселилися прямо в джунглях з племенем аборигенів, де їм належало вивчити місцевий побут і звичаї.
Нагадаємо, Наташа Корольова розридалася в обіймах Тарзана після скандалу зі зрадами: "Стільки болю і ганьби приніс...".
Як повідомляла Politeka, опухлого Тарзана ледь впізнали після повернення з Африки, видалене фото.
Також Politeka писала, що плач Корольова і Тарзан вразили кадрами примирення, про скандал можна забути.