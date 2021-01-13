Відомий російський актор помер у своїй квартирі в центрі Москви

Повідомляється, що 57-річному артисту, відомому за фільмом «Московська любов», Денису Карасьову стало погано, повідомляє П'ятий канал.

Викликані медики допомогти йому вже не змогли. Причини смерті актора встановлюються.

За попередніми даними, актор помер від серцевої недостатності. Але все ж поки офіційних даних про причини смерті зірки немає.

Шанувальники творчості Дениса Анатолійовича висловлюють слова співчуття його близьким і бажають їм сил і терпіння. Поки невідомо, коли і де відбудеться прощання з ним.

Денис Карасьов народився в Естонії, в 22 роки закінчив ГІТІС.

Актор відомий за ролями у фільмах і серіалах «Сволоти», «Далекобійники», «Ми з майбутнього 2» і багатьох інших.

Карасьов грав у "Ленкомі", виконуючи роль Кая в "Жорстоких іграх", Смерть і ватажка рейнджерів в "Зірці і смерті Хоакіна Мур'єти". Також артист танцював у "Юноні і Авось", "Поминальній молитві". Працював у театрі Маяковського.

У 2004 році Карасьов поставив власний спектакль. Це був "Білий Лицар" за повістю маркіза де Сада. У постановці у Карасьова грали Сергій Колесніков, Сосо Павліашвілі, Ольга Антонова.

Нагадаємо, знаменита актриса відійшла в інший світ, на її фільмі виросло не одне покоління: деталі трагедії.