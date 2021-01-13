Новий "Холостяк" Михайло Заливако підкорив дівчат новим фото

Харківський бізнесмен, який стане героєм одинадцятого сезону популярного реаліті шоу вже навесні 2021 року, продовжує підігрівати інтерес до себе, передає Politeka.net.

Заливако останнім часом став дуже активно викладати свої знімки на сторінці в Instagram, хоча раніше з'являвся там вкрай рідко.

Так, на новому фото він, широко посміхаючись позує на стадіоні.

"Мішань, через пару місяців на стадіоні не буде вільних місць», - прокоментував знімок Ведучий проекту Григорій Решетник.

Схоже, тенденцію він вловив правильно, тому що в коментарях Михайла дівчата просто завалили компліментами. Особливо хвалять посмішку холостяка, яку називають магічною.

"Який він класний🔥 харизматична людина, яка вабить своєю посмішкою", "взяв і розбив тут всім💔", "Кращий холостяк«," як завжди на позитиві! Посмішка 😍очі😍", "Бальзам для очей😍 😍", "дуже красивий холостяк", "спасибі - за цю магічну посмішку", "Ай все я закохалася💔 ще й ваги як і я ♎... перший раз бажаю щоб холостяк нікого не знайшов", "дуже харизматичний молодий чоловік, удачі вам", "Ну такий милашка", "Красиво! Тільки футбольного м'ячика не вистачає...",- пишуть в коментарях.

Нагадаємо, новий "Холостяк" Михайло вразив горою м'язів і змусив серця битися частіше: "нехай пощастить в любові, а то…"

Як повідомляла Politeka, новий "Холостяк" після звинувачень у зрадах показав дівчатам, що їх чекає: "Ой, ну взагалі!"

Також Politeka писала, що екс-кохана розкрила правду про зради нового "Холостяка", що чекає дівчат: "Море комплексів і..."