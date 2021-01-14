Відома фітнес-модель Ана Чері показала себе і розповіла про відпочинок

На фото Ана сиділа на ліжку в топі і шортах. Чері розстебнула верхню частину одягу, хвалячись виглядом пишних "подружок". Красуня посміхалася, а волосся зібрала в вузол. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Більшу частину днів я просто відпочиваю вдома у своєму фітнесі. карантин був жорстким, але моя спільнота @cheri_fit стала сильнішою, тому що з дому ми проводили тренування в режимі реального часу 2 рази на тиждень протягом останніх 7 місяців! ! Ми зберегли так багато в нашому IGTV !! Наступна жива тренування зі мною в цей четвер, ми тренуємося приєднуйтесь до мене о 8:00 за тихоокеанським стандартним часом, все, що вам потрібно, це гантелі", - написала зірка.

Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:

"Як завжди саме сліпуче і зачаровує, чуттєве і красиве", " виглядає дуже добре, дитинко!", "Красиво і шикарно", "я б із задоволенням на карантині з тобою .... така красива".

Ми писали, що американська фітнес-модель Ана Чері в розстебнутому одязі не стала приховувати засмаглі форми.

Тому кадр вийшов більш ніж природним і одночасно з тим пікантним. Єдиною пікантною деталлю тут виявилася зона декольте, яку зовсім не приховав одяг.

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