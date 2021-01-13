Українська співачка Оля Фреймут поплатилася за своє хвастощі на відпочинку

Як повідомляє Politeka.net, зірка вирішила вибачитися перед своїми колегами за зіпсовану відпустку на Мальдівах і висловилася з цього приводу в сторіз соцмережі "Instagram". Вона записала два коротких відеоролика, сидячи на терасі своєї вілли з розпатланим волоссям і білій футболці з принтом. Артистка прийшла до висновку, що саме вона винна в негоді, яка відвідала популярний екзотичний курорт.

"А у нас все триває дощ, і вітер, і фігова погода. Ну гаразд, я це накликала на свою голову, тому що хвалилася, а іншим то зіркам за що? За що цим нещасним Монатікам, Фреймут, Потапам з Настями. Вибачте, друзі", - висловилася співачка і демонстративно"заплакала".

Пізніше Оля Полякова виклала відео з незадоволеними дітьми Машею і Алісою, які незадоволені сумним відпусткою. У момент затишшя сімейство змогло вибратися з вілли, проте хмари все ще не пропускають сонце і не дають поніжитися на пляжі. Виконавиця почала перекривляти дочок і заявила: "Я хочу втекти від вас на безлюдний острів".

Варто відзначити, що Оля Полякова щороку разом з сім'єю відлітає відпочивати на Мальдіви. Опинившись на курорті в 2021 році, вона почала хвалитися розкішшю, яка доступна далеко не кожному, але в той же день зірка заявила про початок сезону дощів, які прогнозують на найближчі десять днів. Оля Полякова зберегла оптимізм і заявила, що разом з дітьми постарається добре відпочити, незважаючи на опади.

Нагадаємо, що Полякова в кокетливому халатику оголосила, що покидає Україну, розкривши деталі: «дуже хочу...».

Як повідомляла Politeka, гостра на язик Полякова висловила Каті Осадчій все, що про неї думала: "Пам'ятаю твою гонористу...".

Також Politeka писала, що Оля Полякова терміново покинула Україну і розповіла, що сталося: "Наша сім'я...".