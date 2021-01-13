"Квартал 95" попередив про грандіозну "битву" шоумена Євгена Кошового з однією з головних зірок українського шоу-бізнесу
Публікація з'явилася в офіційному Instagram-акаунті студії "Квартал 95".
Так, українцям анонсували старт нового сезону "Ліги сміху" під назвою "Битва титанів".
На сцені в якості ведучих схлестнуться Євген Кошовий і Потап.
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У рамках нового сезону " Битви титанів "на сцені виступатимуть такі колективи, як Загорецька","Вінницькі", "Тріо різні", "30+", "Наш формат" та інші.
Українців також заспокоїли і запевнили, що зйомки нового сезону "Ліги сміху" відбуватимуться з дотриманням усіх карантинних норм.
Користувачі миттєво відреагували на публікацію і залишили лайки і десятки захоплених коментарів.
"А де прозорий гонщик? Яка битва титанів без нього?", "Пішло-поїхало дуже б хотілося побачити", "Битва яєць", " а журі буде колишнім? Буде, в кого всі хочуть потрапити?", "В акурат до кінця локдауну","дістали цими тупими лисинами", " а при чому тут всюдисущий Потап?? Він Лігу Сміху на заміні вів, ніби свій корпоратив якийсь, тільки перекочування яєць не вистачало. Не люблю його і розчарована, та ще й на цілий сезон", - написали фанати під публікацією.
Раніше ми розповідали, як Євгена Кошового понівечило після провалу "Квартал 95".
Так, Кошовий у властивій йому жартівливій манері вирішив продемонструвати, як на нього впливають свята з традиційними пишними застіллями і великою кількістю салатів.
На новому фото артист сидить перед камерою з перекошеним і злегка ошалілим обличчям. По ньому явно видно, що він не розуміє, що відбувається і ще не встиг включитися в робочий режим.
Нагадавши, епоха "Квартал 95" закінчується, для Кошового і Кравець настають важкі часи:
Як повідомляла Politeka, розгнівані українці відправили "Квартал 95" на пенсію, Кошовий перейшов межу
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