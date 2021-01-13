Клієнт втратив захмарну суму через незрозумілий збій в терміналі Приватбанку
Про це він розповів у скарзі на порталі Мінфін.
За його словами, він поповнював свій депозит на $3000, але помилково вніс зайві $30.
"Вдень поповнював депозит, замість допустимих 3000 $, я помилково вніс 3030 $, ну подумав я зараз зайві 30 закину на валютний рахунок, але ні. Термінал видав помилку, не видав чека і викинув мене на зелений екран де мене попросили зателефонувати 3700. Де бот не даючи можливості зв'язатися з оператором просто заскриптовано говорив про зміну пароля", - відверто розповів чоловік.
Шалена Ольга Бузова вискочила на вулицю без ліфчика, хвалячись зайвими кілограмами: "Не ганьбилася б, як дошка"
Раптово обірвалося життя знаменитого російського актора-красеня: ним захоплювалися мільйони, подробиці
Дженніфер Лопес ледь впихнула свої "кульки" в сміливий купальник, погравши губками на камеру: "Боже мій!"
16-річна дочка Полякової в прозорій сукні засвітила свій розкішний номер: не відстає від мами
Вмита Дорофєєва несподівано показала, що зазвичай приховує під шаром макіяжу: секрет розкритий
Клієнт зазначив, що зараз чекає відповіді Приватбанку щодо інкасації, після якої йому можуть повернути гроші.
Він також висловив сподівання, що захмарну суму йому все-таки повернуть.
"Ось зараз чекаю інкасації і відповіді підтримки. Сподіваюся мені не скажуть типу такого не було, до побачення... сподіваюся, що все буде добре. Алгоритм роботи терміналів писав школяр, звільніть його. Я не повинен нервувати через недбалість найбільшого банку України", - емоційно підсумував він у своїй скарзі.
"Добрий день! Перепрошуємо за можливі незручності.
Заявка на повернення коштів вже в роботі та за її результатом вас буде додатково проінформовано", - відреагував на скаргу співробітник банку.
Нагадавши, ПриватБанк блокує рахунки і жене клієнтів з банку, деталі НП
Як повідомляла Politeka, у Приватбанку НП зі зняттям готівки і блокуванням карт
Також Politeka писала, що ПриватБанк потрапив у скандал з картами для соцвиплат, українці дивуються