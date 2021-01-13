Це вже не перший подібний випадок

Клієнт втратив захмарну суму через незрозумілий збій в терміналі Приватбанку

Про це він розповів у скарзі на порталі Мінфін.

За його словами, він поповнював свій депозит на $3000, але помилково вніс зайві $30.

"Вдень поповнював депозит, замість допустимих 3000 $, я помилково вніс 3030 $, ну подумав я зараз зайві 30 закину на валютний рахунок, але ні. Термінал видав помилку, не видав чека і викинув мене на зелений екран де мене попросили зателефонувати 3700. Де бот не даючи можливості зв'язатися з оператором просто заскриптовано говорив про зміну пароля", - відверто розповів чоловік.

Клієнт зазначив, що зараз чекає відповіді Приватбанку щодо інкасації, після якої йому можуть повернути гроші.

Він також висловив сподівання, що захмарну суму йому все-таки повернуть.

"Ось зараз чекаю інкасації і відповіді підтримки. Сподіваюся мені не скажуть типу такого не було, до побачення... сподіваюся, що все буде добре. Алгоритм роботи терміналів писав школяр, звільніть його. Я не повинен нервувати через недбалість найбільшого банку України", - емоційно підсумував він у своїй скарзі.

"Добрий день! Перепрошуємо за можливі незручності.

Заявка на повернення коштів вже в роботі та за її результатом вас буде додатково проінформовано", - відреагував на скаргу співробітник банку.

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