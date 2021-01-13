Актриса Ольга Сумська жорстко відповіла українцям
Як передає Politeka.net, 54-річна зірка не відмовляє собі в задоволенні похвалитися розкішним відпочинком на гірськолижному курорті в Буковелі, поки інші українці сидять на карантині.
Однак деякі репліки щодо її розваг, мабуть, зачепили Сумську і вона вирішила не мовчати.
"Я така, яка є... Дякую всім за теплі коментарі і навіть за жахливі, злі, люті, жовчні... Мене це гартує!Адже ми не можемо всім подобатись, чи не так?❤️ З Маланкою вас, друзі, та з Василем!", - написала артистка на своїй сторінці в Instagram.
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При цьому вона показала нові кадри із засніжених Карпат.
Раніше користувачів Мережі дуже обурили кадри, які показала Сумська. Справа в тому, що актриса засвітила стовпотворіння з лижників і сноубордистів, бажаючих спуститися з вітерцем.
Зрозуміло, що це викликало обурення, адже в країні почався локдаун, покликаний якраз "боротися" зі скупченням народу в одному місці. Виходить, що правила не для всі однакові. Поки у когось локдаун, інші можуть спокійно розважатися, писали в мережі.
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