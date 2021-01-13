Відома модель Белла Хадід з Victoria's Secret взяла участь у спекотній фотосесії

Зірка нерідко демонструє форми в сміливих фотосесіях, пише Politeka.net. Модель не відчуває ніякого сорому з приводу цього, тому відверті фото для неї не рідкість.

Цього разу Белла постала в сорочці, зверху якої одягла яскраву куртку. Модель розстебнула одяг і блиснула оголеними грудьми.

Зірка позувала в машині, попиваючи напій з пластикової склянки.

Модель дивилася вдалину, а кілька пасом їй впали на обличчя.

Також Хадід позувала попереду авто, відчинивши сорочку, з краями якого грався вітер.

Модель була також в міні-шортиках на високій посадці. Стрункі ніжки і прес - виглядали також шикарно, як і груди, які виглядали з сорочки.

"Я маю на увазі силу цього фото ✨", - написали автори поста у фан-групі.

За кілька годин пост зібрав майже 100 лайків, адже група тільки набирає популярність.

"Приголомшлива!", - написав один з шанувальників.

Відзначимо, в 16 років Белла Хадід зробила собі пластичні операції, щоб потрапити в модельний бізнес.

Кар'єра майбутньої зірки почалася у 2014 році, коли вона уклала контракт з IMG Models. Після чого вона стала брати участь в модних показах колекцій Desigual, Tom Ford.

Потім пішли фотосесії для журналів Bazaar і Fashion Book.

У 2015 році Белла отримала премію "Зоряний прорив". Зірку стали запрошувати в різні телешоу і кліпи досі вона не втрачає популярності.

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