Відома модель Белла Хадід з Victoria's Secret взяла участь у спекотній фотосесії
Зірка нерідко демонструє форми в сміливих фотосесіях, пише Politeka.net. Модель не відчуває ніякого сорому з приводу цього, тому відверті фото для неї не рідкість.
Цього разу Белла постала в сорочці, зверху якої одягла яскраву куртку. Модель розстебнула одяг і блиснула оголеними грудьми.
Зірка позувала в машині, попиваючи напій з пластикової склянки.
Модель дивилася вдалину, а кілька пасом їй впали на обличчя.
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Також Хадід позувала попереду авто, відчинивши сорочку, з краями якого грався вітер.
Модель була також в міні-шортиках на високій посадці. Стрункі ніжки і прес - виглядали також шикарно, як і груди, які виглядали з сорочки.
"Я маю на увазі силу цього фото ✨", - написали автори поста у фан-групі.
За кілька годин пост зібрав майже 100 лайків, адже група тільки набирає популярність.
"Приголомшлива!", - написав один з шанувальників.
Відзначимо, в 16 років Белла Хадід зробила собі пластичні операції, щоб потрапити в модельний бізнес.
Кар'єра майбутньої зірки почалася у 2014 році, коли вона уклала контракт з IMG Models. Після чого вона стала брати участь в модних показах колекцій Desigual, Tom Ford.
Потім пішли фотосесії для журналів Bazaar і Fashion Book.
У 2015 році Белла отримала премію "Зоряний прорив". Зірку стали запрошувати в різні телешоу і кліпи досі вона не втрачає популярності.
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