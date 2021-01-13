Лобода програла поруч з красунею-мамою в купальнику, кадри з відпочинку: "Молодшою за доньку виглядає"

Популярна співачка Світлана Лобода разом зі своєю мамою Наталією подала приклад сімейного відпочинку

Як повідомляє Politeka.net, артистка виклала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" кадри з зимової відпустки. Красуні розляглися на зеленій галявині практично без одягу і продемонстрували дуже теплі стосунки.

Світлана Лобода опинилася на передньому плані в леопардовому купальнику з химерними зав'язками, а також в сонцезахисних окулярах з елегантною оправою. Виконавиця притулилася до своєї мами зі щасливою посмішкою і зігнула ногу в коліні для пікантності. Наталя відображена позаду дочки, в купальнику-боді, окулярах і райдужній пов'язці на голові, вона ніжно взяла Світлану за руку.

"На відпочинку з мамулею ❤️ Люблю, коли вся сім'я в зборі", - підписала Лобода сімейний знімок.

Користувачі соцмережі прийшли в захват від рідкісних фотографій зірки з мамою, навіть співак Артур Пирожков (справжнє ім'я - Олександр Ревва) не втримався від теплого коментаря:

"Обидві красуні😘❤️"; "якби коментар не прочитала, вирішила б, що це сестра! Матуся молода яка!!!"; "А Тіль де?"; "люблю, коли ви відпочиваєте 😍 гарного відпочинку вам!"; "Прекрасна ідея: сховатися за дочку, коли фотографуєшся на пляжі"; "Русалочки"; "щастя - коли мама і дочки кращі подруги"; "як мені подобаються такі теплі Фотографії від Вас, від них отримуєш заряд енергії ❤️🤲гарного відпочинку!️ ️ "; "Нічого собі мамуля) як сестра))"; " як ніби дві подружки 😻"; "богині"; " дві красуні-молодки😍 🔥"; "мамуля, це добре! Але краще з коханим чоловіком 💝"; " я думала це з подругою!!!!👍 💖 "; "тепер зрозуміло, звідки дісталася тобі прекрасна краса))"; "які Кльові дівчата😍 😍 😍 😍"; "мама молодшою за доньку виглядає".

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