2020 рік видався складним для Меган Маркл і принца Гаррі
Про це пише видання 7 днів.
За дванадцять місяців їм довелося пережити три переїзди, і після кожного герцоги Сассекські відчували себе більш незатишно.
Експерти стверджують, що Меган Маркл переживає почуття, ніби вона втратила свій рідний дім, а новий так і не змогла знайти.
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Більш того, після останнього переїзду герцогині довелося зіткнутися з ще однією проблемою - няня Арчі, яка приїхала з Сассекськими з Британії, заявила, що хоче повернутися назад, і Меган Маркл залишилася тепер без помічниці.
А викидень, про який Меган Маркл розповіла місяць тому, став результатом тривалого стресу, який їй довелося пережити.
Раніше ми розповідали про повернення Меган Маркл і принца Гаррі в королівський палац.
З'ясувалося, що королева Єлизавета II запросила на своє 95-річчя принца Гаррі і Меган Маркл.
Офіційне святкування призначено на 12 червня. Таким чином, герцоги сассекські вперше після Мегзіта повернуться в королівський палац
Меган Маркл і принц Гаррі приймуть пропозицію Єлизавети II і пробудуть у Великобританії як мінімум три тижні.
Нагадаємо, що Меган Маркл упустила унікальний шанс, таке буде важко повернути
Як Politeka писала, Втеча Меган Маркл і принца Гаррі обернулася провалом
Також Politeka повідомляла, що Меган Маркл публічно розкрила свої недоліки