Стало відомо, як у час карантину українці будут платити за спожитий газ

Про це розповів очільник Кабінету міністрів Денис Шмигаль.

За його словами, до кінця опалювального сезону або до завершення карантину запровадять єдиний тариф на газ в розмірі 6,99 грн/кубометр.

"У зв'язку з пандемією і карантинними обмеженнями, різким зростанням цін на біржах, пропонується запровадити для всіх державне регулювання на період карантинних обмежень або до кінця опалювального сезону. Пропонована ціна 6,99 грн за кубометр", - зазначив Шмигаль.

Как відомо, в Україні діє вільний ринок газу, тому українці можуть обирати собі постачальника послуг. З серпня діють різні тарифи у ціновому діапазоні від 6,99 грн до 10 гривень за кубометр.

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Навіть без перегляду тарифів українські сім'ї можуть платити за газ на 40% менше, самостійно вибираючи вигідного постачальника послуг.

Якщо сім'я користується тільки газовою плитою і живе в багатоквартирному будинку, то різниця при оплаті буде незначною. Якщо ж, наприклад, будинок опалюється газом, то економія може скласти кілька сотень гривень на місяць.

Якщо на опалення сім'я витрачає близько 150 кубів на місяць, з мінімальним тарифом – це 1 048 грн, а з максимальним – 1486 грн. Тобто, при зміні постачальника послуг українці можуть економити до 400 грн на місяць.

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