Пофліртували у всіх на очах

Бек-вокалістка Олега Винника Таюне, яку називають його таємною дружиною, пофліртувала із зіркою у всіх на очах

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала кумедний кадр, на якому позувала з кіскою. Білява Таїсія Сватко виклала косу на лоб, і пильно дивилася в кадр. Окуляри доповнювали образ красуні, надаючи йому загадковості.

У коментарях миловидній Таюне залишили масу приємних слів. Не обійшлося і без критики.

"Вааау! Оригінально і незвично)", "красуня наша...обожнюю Вас", "Таєчка, ви справжнє сонечко, завжди захоплююся вашою легкістю і ніжністю", "який образ? Просто прикололася, а люди сприйняли за чисту монету", "Ой не знаю, що і писати? Таю обожнюю, але цей образ мені чужий, як для Таї, і не подобється!» ,- пишуть користувачі Мережі.

Але особливу увагу привернув коментар Олега Винника і відповідь Таюне на нього.

"З таким оселедцем, справжня українка!",- написав артист під фото.

"Я знала, Олег Анатолійович, що ви оціните", - грайливо відповіла Сватко.

Як відомо, самі зірки ніяк не коментують відносини, які їм приписують. Винник і зовсім вважає за краще приховувати своє особисте життя. При цьому, шанувальники вважають, що Винник і Таюне дійсно пара.

Нагадаємо, що Винник вирішив змінити імідж, здивувавши навіть "вовчиць", кадри перетворення:"блін, який чоловік".

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