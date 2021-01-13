Російський актор і зірка популярних серіалів Дмитро Гусєв помер прямо за кермом автомобіля

Про це пишуть російські ЗМІ.

Відомо, що трагедія сталася сьогодні, 13 січня, в Москві.

Повідомляється, що актор Дмитро Гусєв повертався додому зі зйомок на автомобілі і його виявили перехожі.

За даними Rentv, 45-річному акторові Дмитру Гусєву стало погано і прямо під час руху авто він втратив свідомість.

Перехожі побачили, як автомобіль актора "газував" на місці. Медики, які прибули на місце інциденту, лише констатували смерть популярного артиста.

Тепер фахівцям належить встановити точну причину смерті Дмитра Гусєва на Кур'янівській вулиці в Москві.

Варто відзначити, що за свою тривалу кар'єру Дмитро Гусєв встиг знятися декількох серіалах, але популярність придбав після ролей в "татових дочках", "Солдатах", "глухарі" та інших.

"Він закінчив зйомки і поїхав з майданчика, здається, по дорозі у нього зупинилося серце і тому він розбився. Але це уточнить медекспертиза", - пізніше повідомила агент актора Марія.

Свій шлях на сцені він почали у своєму рідному Сіверську (Тульська область) в театрі «Наш світ». У 2001 році Дмитро Гусєв закінчив акторський факультет Ярославського державного театрального інституту і став виступати в московському Театрі на південному заході.

На великому екрані Дмитро Гусєв офіційно дебютував в далекому 1993 року, коли йому виділили невелику роль в казахському фільмі "Абулхаир-Хан".

Нагадавши, знаменита актриса відійшла в інший світ, на її фільмі виросло не одне покоління: деталі трагедії.

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