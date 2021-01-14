Солістка групи "НеАнгели" Вікторія Сміюха розкрила секрет щасливих стосунків з молодою людиною

Як пише Politeka.net, зірка виклала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" фотографію, на якій зображена в Дубаї неподалік від морського пляжу. Дівчина одягла смугасту білу футболку і чорні штани, а ремінець на поясі підкреслив її струнку талію.

На знімку Вікторія взяла коханого чоловіка за руку і повела купувати подарунок, поки той знімав її на камеру. На задньому плані можна помітити багатолюдний пляж і знамените колесо огляду.

"Мені подобається, коли все відбувається саме так. Коли близька людина може бути поруч – підбадьорювати перед виступом, зробити гарячий чай і помасажувати плечі після концерту. Коли, прокинувшись, насамперед я бачу теплий погляд, і вже після – фантастичний огляд курорту з вікон свого номера", - поділилася співачка в описі. - "Коли, врешті-решт, є, кого попросити купити тобі повітряну кульку у вигляді Губки Боба (бачите, далеко, чекає мене?) 😉 І так, зараз я як ніколи розумію, що набагато важливіше дивитися в одному напрямку, а не один на одного. А ви як вважаєте?".

Користувачі соцмережі відповіли артистці в коментарях під фото:

"Це класно!🔥 "; "Як же я тебе підтримую і розумію!"; "Без варіантів. Згоден на все 💯";"Однозначно в одному напрямку-в одну сторону".

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