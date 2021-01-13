У Кабміні пояснили, хто з українців може претендувати на нові субсидії

Нюанси розкрив глава уряду Денис Шмигаль під час засідання Кабміну.

Так, пільги на комунальні послуги отримають ті побутові споживачі, які використовують електроенергію для опалення.

Шмигаль на засіданні заявив, що вже дав розпорядження щодо призначення цих субсидій Мінсоцполітики та Мінфіну.

Враховуючи, що з 1 січня був встановлений єдиний тариф на струм для побутових споживачів, то ці пільги допоможуть заощадити тим громадянам, які опалюють своє житло електроенергією.

За словами Дениса Шмигаля, на тлі зростання тарифів на комуналку будуть підвищені і субсидії для населення.

"В Україні 3,1 млн домогосподарств отримують субсидії для оплати комунальних послуг, середній розмір 1600 гривень", - резюмував прем'єр-міністр під час засідання.

Раніше ми розповідали про зміну правил нарахування субсидій.

З 1 січня в управліннях соцзахисту перестали приймати заявки на отримання допомоги з оплати комуналки, подати їх можна тільки трьома способами.

Після Нового року українці зможуть подати заяву на субсидію на офіційному сайті Мінсоцполітики, в державному додатку "Дія" і в адміністраціях місцевих громад - там створили спеціальний відділ для прийому документів на оформлення соціальних допомог.

Нагадавши, Правила оформлення виплат-субсидій різко змінилися

Як повідомляла Politeka, Субсидії на комуналку: у Мінсоцполітики розкрили, кому призначені пільги

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