Сніжний циклон завітає із щедрівочками до України на Василя

Свіжий прогноз погоди оприлюднила авторитетний синоптик Наталка Діденко.

За її словами, завтра, 14 січня, буде не такий потужний циклон, як сьогодні, але з рясними опадами у вигляді снігу.

"Сніг очікується 14-го січня у західних областях України, місцями на Півночі та на Вінниччині. Східна частина, південна, більшість Центру звільняться від опадів і завтра там буде сухо. Хіба в Криму та Приазов'ї ще очікується мокрий сніг", - зазначила авторитетний синоптик у своєму мікроблозі.

Через погіршення погодних умов на дорогах буде дуже слизько, тому водії мають бути максимально обережними.

На Півночі вночі стовпчики термометрів опустяться до -10, в інших регіонах від -2 до -7. Вдень на Василя трохи "потеплішає": на Півдні близько нуля, а в інших областях коливатиметься від -1 до -5 градусів.

"У Києві завтра, 14-го січня, є надія на сніг, ближче в другій половині дня або ввечері. Найближчої ночі у столиці -3-5 градусів, завтра вдень -2-4 градуси. Серйозне холодне повітря арктичного походження почне заходити з 15-го січня, температура повітря у нічні години впродовж 15-19 січня становитиме -13-20 градусів, місцями можливо до -20-22 градусів", - резюмувала Наталка Діденко у свіжому прогнозі погоди.

За даними ДСНС, вже зараз по всій Україні почалися проблеми, так через погоду без світла опинилися 55 населених пунктів. Сніг і сильний вітер позривали дроти в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій і Миколаївській областях, ремонтні бригади вже усувають пошкодження.

Нагадаємо, ціни на комуналку різко злетять, газ і світло були тільки початком

Як повідомляла Politeka, погода злетить з котушок, обрушивши на українців весь гнів

Також Politeka писала, що в Україну мчить небезпечний циклон з морозами, попередження синоптика