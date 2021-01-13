Українська гімнастка та фаворитка Влада Ями під час участі на проекті "Танці з зірками" Анна Різатдінова приголомшила фігурою на відпочинку

Як розповідає Politeka, знімком знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.

"Чому відпочинок Для мене настільки важливий? Поки у мене була спортивна кар'єра, відпустки в принципі не було. Тому зараз кожен виїзд на сонечко — просто Щастя. У гімнасток не буває довгострокової відпустки, тому що ми тоді дуже швидко набираємо вагу 😒. Тренування були кожен день з ранку до вечора. І навіть один вихідний сильно відбивався на вазі. А уявіть, що буде, якщо відпочити цілих 7 днів? Відразу плюс кілограми й втрата форми", - йдеться в повідомленні.

На опублікованому знімку Різатдінова постає перед камерою, відпочиваючи на пляжі в крихітному купальнику.

"Організм підказує, що потрібно відпочити. Це само собою ясно. У мене така ж історія", "шикарні ноги, Аня!", "фігура бомбезна", "гарненька", "це просто неймовірна фігура", "боже, на це можна дивитися вічно", - пишуть її шанувальники.

Нагадавши, фаворитка Влада Ями на "Танцях з зірками" Різатдінова полонила формами в лосинах: "блін, клас, Аня!".

Як повідомляла Politeka, фаворитка Влада Ями видала непривабливу правду про" танці з зірками": "завжди був важкий...".

Також Politeka писала, що фаворитка ями з "Танців з зірками" звела з розуму пікантними вирізами на топі.