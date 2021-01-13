Розкішна Тіна Кароль пустилася в танок з Даном Баланом на одному з ефірів "Голосу країни"

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram-акаунті шоу з'явилося відео з 10 сезону проекту. На ролику всі судді шоу запалювали на сцені під пісню рок-групи Portugal The Man «Feel It Still». Музикант Ерлан Баібазаров підкорив суддів і, особливо, Тіну Кароль. Вона обмінялася флюїдами з красенем, підтанцьовуючи поруч з ним. Не залишилися осторонь і інші судді.

"Справжнім музичним сюрпризом в десятому сезоні #голоскраїни став учасник Ерлан Баібазаров. Своїм вокалом артист зміг розгорнути три крісла і заспівати відразу з декількома тренерами 10 сезону", - підписали відео автори аккаунта.

У коментарях з теплотою згадали цей яскравий епізод 10 сезону. Шанувальники шоу залишили під постом масу захоплених відгуків.

"Шкода що такого голосу ми більше не побачимо", «нуу інша справа, кращий сезон.. сумуємо", "не забувається атмосфера, в цьому сезоні такого точно не буде", "це було просто чарівно. Ніколи не забуду цей день. Спасибі всім велике", "було круто", «кращий сезон», «цей сезон назавжди залишиться в моєму сердечку», «спасибі за цей сезон і за цю атмосферу», "Талант", - пишуть користувачі Мережі.

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