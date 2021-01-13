Розкішна Тіна Кароль пустилася в танок з Даном Баланом на одному з ефірів "Голосу країни"
Як повідомляє Politeka.net, в Instagram-акаунті шоу з'явилося відео з 10 сезону проекту. На ролику всі судді шоу запалювали на сцені під пісню рок-групи Portugal The Man «Feel It Still». Музикант Ерлан Баібазаров підкорив суддів і, особливо, Тіну Кароль. Вона обмінялася флюїдами з красенем, підтанцьовуючи поруч з ним. Не залишилися осторонь і інші судді.
"Справжнім музичним сюрпризом в десятому сезоні #голоскраїни став учасник Ерлан Баібазаров. Своїм вокалом артист зміг розгорнути три крісла і заспівати відразу з декількома тренерами 10 сезону", - підписали відео автори аккаунта.
У коментарях з теплотою згадали цей яскравий епізод 10 сезону. Шанувальники шоу залишили під постом масу захоплених відгуків.
Лобода програла поруч з красунею-мамою в купальнику, кадри з відпочинку: "Молодшою за доньку виглядає"
Еллерт довів Мішину до істерики, що не показали глядачам "Холостячки": "Всю групу на вуха підняла"
Як змінювалася зовнішність таємної дружини Винника за роки роботи із зіркою: красномовні фото
Відомий музикант пішов з життя, його талантом захоплювалися мільйони: "Залишиться для багатьох святом"
Кара небесна наздогнала Полякову, що похвалилася розкішшю на Мальдівах: "Не хочу засмучуватися, але..."
"Шкода що такого голосу ми більше не побачимо", «нуу інша справа, кращий сезон.. сумуємо", "не забувається атмосфера, в цьому сезоні такого точно не буде", "це було просто чарівно. Ніколи не забуду цей день. Спасибі всім велике", "було круто", «кращий сезон», «цей сезон назавжди залишиться в моєму сердечку», «спасибі за цей сезон і за цю атмосферу», "Талант", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що баталії розгорілися навколо Олега Винника в "Голосі країни", пристрасті розпалюються: "через нього...".
Як повідомляла Politeka, несподіване об'єднання Дорофєєвої з Даном Баланом сколихнуло мережу: "О Боже...".
Також Politeka писала, що трагедія наздогнала молоду учасницю "Голос країни", стали відомі деталі: "Прямо в центрі столиці...".