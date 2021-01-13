Відомі українські телеведучі Юрій Горбунов і Катя Осадча відсвяткували Старий Новий рік у сімейному колі

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram телеведучої з'явилося кілька фото і відео, на яких видно скромне застілля на чотири персони. Осадча показала неймовірно красиво сервірований святковий стіл, який викликав естетичне задоволення у її підписників.

"Щедрий вечір. Маланка або Старий Новий Рік. Зі святом! Сьогодні є ще один шанс загадати всі бажання, які не встигли", - підписала фото зірка.

У коментарях Осадчій залишили кілька відгуків.

"У вас, як завжди, все дуже стильно і витончено! Стіл, як казковий. І вас зі святом!", "Як же у вас затишно, так скромно і зі смаком... Обожнюю так..відразу помітно, що вечір сімейний», "Скромненько якось",-пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, тільки днями зірки повернулися з розкішного відпочинку в ОАЕ. Горбунов і Осадча ділилися шикарними знімками з дорого курорту. На свіжих відео Катя показала свого коханого чоловіка, що сидить за святковим столом. За кадром базікав маленький син пари Іван.

"Я хочу по роботі, я хочу по роботі зателефонувати, мама", - промовив малюк.

Нагадаємо, що Горбунов показав, яким "тортурам" піддається на відпочинку, Осадча розсміялася:"це займе одну хвилинку...".

Як повідомляла Politeka, Осадча вбралася в сукню з безсоромним декольте, обпалюючі фото: "а чого вам не вистачає...".

Також Politeka писала, що щаслива Осадча розцвіла в обіймах Горбунова і покрасувалася засмагою: "кращий момент для...".