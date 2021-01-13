Італійська модель і актриса Моніка Беллуччі підкорила красою у вечірній сукні

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram 56-річна зірка опублікувала фото, на якому продемонструвала свій фірмовий стиль. Як відомо, Моніка віддає перевагу класичним стриманим вбранням, при цьому багато років залишається однією з найбільш спокусливих жінок.

Плаття "в стилі Беллуччі" рідко піднімається вище коліна, і демонструють зайве. Найчастіше зірка вибирає чорний колір. Саме Моніка неодноразово ставала обличчям італійського бренду Dolce&Gabbana.

На свіжому знімку моложава красуня постала в вельми оригінальній вечірній сукні з декольте і незвичайним бантом спереду. Беллуччі доповнила образ довгими чорними рукавичками і об'ємною зачіскою. В руках актриса тримала намисто, яке збиралася надіти на шию.

У коментарях оцінили образ зірки, залишивши масу позитивних відгуків.

"Краща", "Велика жінка!", "Красива", «Королева», «чудова жінка», «мила, де це ти», «виглядає захоплююче», "дивовижна Моніка, я люблю тебе, цілую принцеса", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Моніка Беллуччі в чорній сукні вразили неземною красою. Жінка демонструвала яскраву прикрасу на своїй прекрасній шиї.

Нагадаємо, що Моніка Беллуччі оточила себе спекотними красенями, пустивши в хід руки: «Ух, яка...».

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