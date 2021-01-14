Співачка і дочка Алли Пугачової Крістіна Орбакайте показала, як вона проводить час на розкішних Багамах

Кадри російська зірка з відпочинку опублікувала у своєму Instagram.

Судячи з кадрів, Крістіна Орбакайте вирушила на Багамські острови в компанії колишнього чоловіка Алли Пугачової Філіпа Кіркорова.

Так, відома співачка з Філіпом Кіркоровим вирушила на "Піг Біч", який користується величезною популярністю серед туристів. Це безлюдний острів, де проживають здичавілі домашні свині.

За легендою, поруч з островом затонув корабель з домашніми тваринами і найсильнішим свиням нібито вдалося доплисти до берега і продовжити тут свою популяцію.

Крістіна Орбакайте записувала відео прямо з човна, навколо якого плавали здичавілі свині. За кадром можна почути здивований голос Кіркорова, який ніби вперше бачив цих тварин.

"Ти мій хороший... Мої родичі-свинки", - з гумором заявила дочка Алли Пугачової.

Далі Крістіна Орбакайте знімала, як вони годували цікавих тварин, що підпливали до їхнього човна.

А потім в кадрі засвітився знову задоволений Філіп Кіркоров, який в руках приніс маленьку свиню до човна, щоб діти могли і її погодувати.

Раніше ми розповідали, що Орбакайте засвітилася з Кіркоровим в несподіваному вигляді.

Відзначимо, Кіркоров і Орбакайте зустріли Різдво з російською групою Little Big. З ними захотіли сфотографуватися і діти Кіркорова Алла-Вікторія і Мартін-Крістін. Схоже, такій зустрічі особливо зрадів саме хлопчик.

Орбакайте також залишилася задоволена зустріччю Різдва в такій компанії.

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