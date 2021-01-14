Австралійська актриса Таммін Сурсок зі сльозами на очах розповіла про хворого коронавірусом чоловіка
Артистка розповіла під час трансляції в своєму Instagram, що чоловік переносить хворобу важко.
У нього протягом декількох днів була температура майже 40 градусів, а місць у лікарнях немає.
"У мого чоловіка коронавірус. І мені страшно. Сьогодні я не так налякана, як вчора, але вчора я відчувала себе некерованою. Це було жахливо. Всі лікарні переповнені, а в цей час чоловікові дуже погано. Я не можу брехати перед усіма вами і робити вигляд, що все в порядку, коли це не так", - в сльозах розповіла Сурсок.
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Актриса зазначила, що її чоловік, швидше за все, міг заразитися в продуктовому магазині, адже весь цей час вони з сім'єю намагалися дотримуватися самоізоляції і виходили з дому лише, щоб закупитися в магазині.
Крім того, Таммін Сурсок розповіла, що у неї і доньок симптомів хвороби немає, а тест на ковід показав негативний результат.
Варто відзначити, що Таммін Сурсок відома за американськими телесеріалами "Милые обманщицы" и "Молодые и дерзкие".
Одружена з актором, режисером і продюсером Шоном Макюеном з 2011-го року. Пара виховує двох доньок-Фінікс Еммануель Макевен (народилася 8 жовтня 2013 року) і Леннон Блю Сурсок-МакЮен (народилася 17 січня 2019 року).
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