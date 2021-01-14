Українцям розповіли, що буде з тарифами на газ після опалювального сезону

Про це в ефірі телеканалу Україна 24 заявив міністр Кабміну Олег Немчинов.

Як відомо, вчора Кабмін оголосив про те, що українцям впровадять єдиний тариф на газ у розмірі 6,99 грн/кубометр.

Але Олег Немчинов відразу попередив, що такий особливий тариф діятиме тільки до закінчення опалювального сезону, тому українці рано раділи, адже потім доведеться платити за паливо за ринковими цінами.

"Це урядове доручення. Чому саме на час карантинних обмежень? Кабмін залишається прихильником відкритого ринку газу, ми вважаємо, що це просто тимчасовий період. Він дасть можливість також, як ми підтримали підприємців, медиків, креативну індустрію, підтримати громадян", – підкреслив міністр в ефірі телеканалу.

Кабмін зупинився на ціні в 6,99 грн/кубометр, оскільки це найнижчий тариф на ринку. А клієнти "Нафтогазу", які встигли оформити "річний тариф", можуть платити за газ ще менше.

"Це об'єктивно найнижча ціна на ринку. Ми комунікували, що "Нафтогаз" може постачати газ за ціною менше 5 грн при підписанні річного контракту. Основна проблема, що підприємства афільовані з одним з олігархів, підняли ціни майже вдвічі", – додав Немчинов в ефірі Україна 24.

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Навіть без перегляду тарифів українські сім'ї можуть платити за газ на 40% менше, самостійно вибираючи вигідного постачальника послуг.

Якщо сім'я користується тільки газовою плитою і живе в багатоквартирному будинку, то різниця при оплаті буде незначною. Якщо ж, наприклад, будинок опалюється газом, то економія може скласти кілька сотень гривень на місяць.

Але оскільки тепер діятиме єдиний тариф, українці зможуть економити по завершенню опалювального сезону.

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