Українська співачка Тіна Кароль заінтригувала пікантною деталлю під час відпочинку зі своїм сином Веніаміном

Як повідомляє Politeka.net, зірка виклала сімейні кадри на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" (щоб подивитися ролик, скрольте сторінку до кінця). Хлопчик захопився відеогрою, лежачи на ліжку перед великим монітором в кімнаті з каміном, а його знаменита мама примостилася поруч і записала те, що відбувається на камеру, "пограємо", - підписала вона.

На відео потрапила також кішка, яка живе в будинку, і таємнича людина. Кадри тут же облетіли соціальну мережу і з'явилися на фан-сторінках. Деякі користувачі припустили, що ноги в ролику належить молдавському виконавцю Дану Балану, якому приписують роман з Тіною Кароль, а на думку інших, вони належать няні.

"Тіна Григорівна, що ви творите 😂 ДО РЕЧІ, чия там нога, дуже цікаво😏 😁"; "нога дана"; " а що там за чоловічі ноги у Тіни?"; "Веня так подорослішав, красунчик! З Новим роком, щасливе сімейство 🤩❤️"; " та тут довбанутися, перевернутися, можна і не встати!"; "Хто лежить на задньому фоні ??? Або у мене глюки, або це Дан і я молю бога, щоб було друге😂 🔥"; "няня"; "Хах, і вони дивляться фільм про Дракулу... Їм без Дана нудно😂 😂 😂", - почали міркувати коментатори.

Варто відзначити, що Тіна Кароль дуже рідко показує своє особисте життя і сина Веніаміна зокрема. Однак нещодавно в соцмережі сплив архівний Новорічний знімок хлопчика.

Шанувальники виклали дитячі фото співачки та її сина, які виступають на ранках в ранньому дитинстві. Сама зірка в образі сніжинки виглядала дивно мило, а її дитина в костюмі зайчика убив мережу.

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