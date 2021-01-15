Балерині і судді шоу "Танці з зірками" Катерині Кухар довелося пережити кілька серйозних випробувань

Днями хореограф в інтерв'ю Маші Єфросиніній відверто розповіла, як втратила первістка на 8-му місяці вагітності.

За словами Катерини Кухар, це була довгоочікувана дитина і про втрату вона вперше розповіла в ефірі шоу "Танців з зірками".

"Це мій хрест по життю. Багато жінок проходять через це випробування. Питання в терміні, коли ти це проходиш. Хотілося показати своїм прикладом, що на цьому не закінчується і життя, і сенс. Тому що у мене дуже довгий час не було бажання жити. Дитина була довгоочікувана, це була дівчинка. Це був восьмий місяць. Ти вже довгий час відчуваєш, як дитина в тобі живе, б'ється. Коли це мінімальні терміни, це не так, напевно сприймається, але коли це вже живе, і ти знаєш, де ніжка, де ручка, це важко", - поділилася одкровеннями Кухар з Машею Єфросиніною.

Але втрата дитини - не єдине серйозне випробування, яке їй довелося пережити.

В програмі Життя відомих людей Катерина Кухар розповіла, як ледь не загинула в ДТП, яка сталася біля оперного театру.

"Це було лобове зіткнення. У мене був струс мозку. І я була не пристебнута", - розповідала раніше балерина.

В результаті ДТП у Катерини Кухар утворилася величезна гематома на голові, а реабілітація затягнулася на півроку.

"Місяць закриті, зашторені вікна. Читати не можна. Телевізор дивитися не можна. Коли я дивилася на себе в дзеркало, я сама себе не впізнавала", - додала суддя "Танці з зірками" в ефірі програми.

Нагадавши, нещастя у Катерини Кухар потрясло мережу, суддя "Танців з зірками" відкрилася з нового боку.

Як повідомляла Politeka, роздратована Кухар пролила світло на конфлікти з Фреймут і Мейхер.

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