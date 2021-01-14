Відомий російський актор Дмитро Гусєв перед смертю відправився до дружини, щоб відзначити важливу подію
Зірка серіалів "Глухар" і "Татусеві дочки" 13 січня повертався додому зі зйомок і помер за кермом автомобіля, пише "СтарХит". За словами агента Марії Крижанської, Дмитро Гусєв їхав на річницю свого весілля, сів у машину, але смерть наздогнала його зовсім поруч зі знімальним майданчиком.
"Це проект "Швидка", знімалося в Кур'янові. Він буквально 500 метрів від'їхав на машині, поспішав додому", - зазначила Марія Крижанська.
Як стало відомо, артист втратив свідомість за кермом прямо під час руху. Лікарі проводять розтин і з'ясовують, що ж призвело до трагедії, за попередньою версією, у 45-річного чоловіка зупинилося серце. Дмитро був ще досить молодий і не скаржився на стан здоров'я.
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"Нормально він себе почував, прекрасно абсолютно, їхав на свій ювілей весілля, дружина його чекала, все добре, навантаження у нього була нормальна, невелика", - підкреслила агент загиблого.
Раніше повідомлялося, що Дмитра Гусєва знайшли вже мертвим на Кур'янівській вулиці в Москві. Випадкові перехожі помітили, як автомобіль актора буксував на місці, і викликали медиків, які виявилися безсилими.
Дмитро Гусєв освоїв професію актора в Ярославському державному театральному інституті і в 2001 році почав виступати в московському Театрі на південному заході. Примітно, що на великі екрани актор потрапив ще в 1993 році з маленькою роллю в казахському фільмі "Абулхаир-Хан".
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