Зірка показала себе, як є

Популярна модель, бізнесвумен і блогер Кім Кардашьян прийняла спокусливу позу

Відома красуня вражає яскравою зовнішністю в різних нарядах, пише Politeka.net. Цього разу Кім постала в ліфчику й обтягуючих шортах.

Зірка одягла такий відвертий одяг, чим вразила своїх шанувальників. Кім прийняла досить гарячу позу, через яку вона ледь не вивалила бюст.

Красуня трохи вигнулася і прийняла позу на четвереньках. Спираючись об руки, вона виставила струнку ніжку в шкарпетці.

Пружні сідниці прекрасно виглядали в обтягуючих шортиках і вражали красою.

Завершив образ красивий кулон на шиї.

Кім втягнула животик, і подивилася вперед, відкривши губи. Волосся зірки було розпущеним і красивою хвилею опустилися на плече.

"Ніч!",- підписала знімок Кім.

За шість годин пост зібрав більше одного мільйона лайків і багато коментарів.

Користувачі Мережі по достоїнству оцінили жаркий образ моделі, написавши їй масу приємних слів.

"Дуже ефектно", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Кім Кардашьян розповіла, що йде на великі жертви, щоб її тіло було ідеальним. Виявляється, зірка просто одержима ідеєю позбутися зайвих кілограмів.

Зірка стала випускати власну лінійку білизни, що стягує тіло, яке їй самій допомагало після пологів.

Люди захоплювалися фігурою жінки, що недавно народила, але та говорила, що носить коригуючу білизну і в цьому і є її секрет.

Красуня зараз не носить звичайні бюстгальтери і стрінги, віддаючи перевагу моделям з натуральної бавовни.

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