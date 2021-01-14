Чоловік не може домогтися від ПриватБанку повернення грошей

Про це йдеться у скарзі, яка з'явилася на порталі Мінфін.

За його словами, йому перерахували гроші з Ізраїлю за системою PrivatMoney. Він з документами відправився у відділення ПриватБанку, де почув відмову у видачі коштів.

"Зайшов з каси — в касі підтвердили, валюта є йдіть до операціоніста. Операціоніст здивувалася, що я не клієнт і запропонувала стати клієнтом Приват Банку, я відмовився, що послужило відмовою в отриманні грошей. Довелося дзвонити в Ізраїль і просити переадресувати іншою системою (Western, moneygram...)", - продовжив він.

В Ізраїлі жорстко відреагували на дії Приватбанку і заявили, що вони не мають права не видавати йому гроші. Більш того, своїми діями український Держбанк порушує угоду, укладену між ними.

"Озброївшись цим знанням-зайшов відразу до керівника відділення, пані Солдатової Людмили Вікторівни, яка дуже уважно вислухавши, повідомила, що вона повинна зробити мою ідентифікацію, я їй дав паспорт та ІПН, вони відповіла, що цього не достатньо, необхідно стати їх клієнтом для ідентифікації (!!!) замкнуте коло якесь! Відчуття не з кращих-тобі треба терміново гроші, а вони не дають, вигадуючи причини. Це дно!",- емоційно продовжив він.

Чоловік вирішив звернутися зі своєю проблемою на гарячу лінію. Він 25 хвилин очікував з'єднання з оператором, але його слухати не захотіли і роз'єднали.

"Добрий вечір! Звернулись в особистому повідомленні, щоб уточнити деталі", - оперативно відреагував на скаргу співробітник Приватбанку.

У коментарях інші користувачі припустили, що клієнтів спеціально змушують оформляти карти, після чого вони б дізнавалися про ще кілька нюансах отримання грошей, в тому числі і додаткові комісії.

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