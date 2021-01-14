Популярна співачка Наташа Корольова остаточно помирилася зі своїм чоловіком Тарзаном після скандалу зі зрадами
Як повідомляє Politeka.net, знаменитість провела з Сергієм Глушко (справжнє ім'я шоумена) Старий Новий Рік. На своїй сторінці в соцмережі "Instagram" вона розмістила коротке спільне відео, записане під час подорожі на літаку.
Наташа Корольова відобразила себе на камеру в салоні авіалайнера в Білій толстовці і яскраво-червоній захисній масці, яку спустила на підборіддя, злодійкувато озираючись по сторонах, як би не помітили стюарди. Знайшовши момент, артистка одними губами прошепотіла шанувальникам "зі Старим Новим роком" і знову приховала обличчя. Зірка виглядає дуже щасливою, аж іскри з очей стріляють.
Потім Наташа перевела камеру на свого чоловіка, який розташувався в сусідньому кріслі і задивився у вікно. Для авіаперельоту Сергій Глушко теж надів толстовку, але чорного кольору, а також синю маску. Своє довге волосся шоумен зібрав в пучок на маківці, щоб не заважали. Судячи з усього він навіть не помітив, що його знімає дружина.
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Раніше Наташа Корольова і Тарзан взяли участь у зйомках проекту "Плем'я", в рамках якого жили в одному з племен Занзібару і виживали практично в диких умовах. Нещодавно співачка зізналася, що через погані умови у неї почалося сильне зневоднення, і вона два дні пролежала в неважливому стані.
Нагадавши, Наташа Корольова розридалася в обіймах Тарзана після скандалу зі зрадами: "стільки болю і ганьби приніс...".
Як повідомляла Politeka, опухлого Тарзана ледь впізнали після повернення з Африки, видалене фото.
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